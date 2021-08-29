29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта События

Умер экс-президент Международного Олимпийского комитета

Сергей Шаховец
29 августа, 19:30
Международный Олимпийский комитет объявил о кончине бывшего президента организации Жака Рогге

Жак Рогге / Фото: Reuters

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рогге был восьмым президентом МОК с 2001 по 2013 год, после чего стал почетным президентом.

Жак Рогге

Реклама

Жак Рогге был чемпионом Бельгии по регби и представлял свою страну в национальной сборной. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Он также участвовал в соревнованиях по парусному спорту на трех Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах.

В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней в Олимпийском доме, в Олимпийском музее и на всех объектах МОК.

Реклама