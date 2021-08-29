Умер экс-президент Международного Олимпийского комитета

Жак Рогге / Фото: Reuters

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рогге был восьмым президентом МОК с 2001 по 2013 год, после чего стал почетным президентом.

Жак Рогге

Реклама

Жак Рогге был чемпионом Бельгии по регби и представлял свою страну в национальной сборной. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Он также участвовал в соревнованиях по парусному спорту на трех Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах.

В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней в Олимпийском доме, в Олимпийском музее и на всех объектах МОК.