Помер Бомбардир нації – легендарний Герд Мюллер

Герд Мюллер - легенда німецького футболу

Сумна новина прийшла з Німеччини. Помер чемпіон світу і Європи, кращий бомбардир в історії Бундесліги Герд Мюллер.

"Баварія оплакує Герда Мюллера, якого не стало рано вранці в неділю. Йому було 75 років", – йдеться в повідомленні мюнхенського клубу.

Мюллер почав професійну кар'єру в клубі ТСВ 1861 в 60-і роки минулого століття. З 1964 по 1979 рік Мюллер виступав у складі Баварії. Провів за команду 453 матчі і забив 398 голів. Він чотири рази вигравав Бундеслігу, тричі – Кубок європейських чемпіонів.

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У складі збірної ФРН він провів 62 матчі і забив 68 м'ячів, за що отримав прізвисько Бомбардир нації. Мюллер став чемпіоном світу в 1974 році, а за два роки до цього – чемпіоном Європи. У 1970 році форвард удостоївся "Золотого м'яча" найкращому футболістові Європи.

У 2015 році легенді Баварії поставили діагноз хвороба Альцгеймера і він переїхав в будинок для людей похилого віку. Напередодні його 75-річчя дружина Мюллер повідомила, що він "повільно вмирає".