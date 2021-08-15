15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Помер Бомбардир нації – легендарний Герд Мюллер

Любомир Луканюк
15 серпня, 15:04
Кращий бомбардир в історії Бундесліги Герд Мюллер помер сьогодні у віці 75 років. Останнім часом він серйозно хворів і жив у будинку для літніх людей

Герд Мюллер - легенда німецького футболу

Сумна новина прийшла з Німеччини. Помер чемпіон світу і Європи, кращий бомбардир в історії Бундесліги Герд Мюллер.

"Баварія оплакує Герда Мюллера, якого не стало рано вранці в неділю. Йому було 75 років", – йдеться в повідомленні мюнхенського клубу.

Мюллер почав професійну кар'єру в клубі ТСВ 1861 в 60-і роки минулого століття. З 1964 по 1979 рік Мюллер виступав у складі Баварії. Провів за команду 453 матчі і забив 398 голів. Він чотири рази вигравав Бундеслігу, тричі – Кубок європейських чемпіонів.

Реклама

У складі збірної ФРН він провів 62 матчі і забив 68 м'ячів, за що отримав прізвисько Бомбардир нації. Мюллер став чемпіоном світу в 1974 році, а за два роки до цього – чемпіоном Європи. У 1970 році форвард удостоївся "Золотого м'яча" найкращому футболістові Європи.

У 2015 році легенді Баварії поставили діагноз хвороба Альцгеймера і він переїхав в будинок для людей похилого віку. Напередодні його 75-річчя дружина Мюллер повідомила, що він "повільно вмирає".

Реклама