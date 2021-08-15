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Умер Бомбардир нации – легендарный Герд Мюллер

Любомир Луканюк
15 августа, 15:23
Лучший бомбардир в истории Бундеслиги Герд Мюллер умер сегодня в возрасте 75 лет. Последнее время он серьезно болел и жил в доме престарелых

Герд Мюллер - легенда немецкого футбола

Печальная новость пришла из Германии. Умер чемпион мира и Европы, лучший бомбардир в истории Бундеслиги Герд Мюллер.

"Бавария оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", – говорится в сообщении мюнхенского клуба.

Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе ТСВ 1861 в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе Баварии. Провел за команду 453 матча и забил 398 голов. Он четырежды выигрывал Бундеслигу, трижды – Кубок европейских чемпионов.

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В составе сборной ФРГ он провел 62 матча и забил 68 мячей, за что получил прозвище Бомбардир нации. Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году, а за два года до этого – чемпионом Европы. В 1970 году форвард удостоился "Золотого мяча" лучшему футболисту Европы.

В 2015 году легенде Баварии поставили диагноз болезнь Альцгеймера и он переехал в дом престарелых. Накануне его 75-летия супруга Мюллер сообщила, что он "медленно умирает".

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