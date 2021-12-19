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Українського героя Паралімпіади впіймали на допінгу

Андрій Трофімов
19 грудня, 11:03
Ярослава Денисенка дискваліфіковано на два роки, перед Іграми в Токіо-2020 наш плавець провалив допінг-тест

Ярослав Денисенко відсторонений від змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарного українського плавця Ярослава Денисенка дискваліфікували до 9 серпня 2023 року.

Напередодні Паралімпіади в Токіо 30-річний Денисенко склав позитивний тест на заборонену речовину гідрохлортіазид.

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Результати Денисенка, який виступає у категорії незрячих плавців, анульовано починаючи з липня 2021 року, повідомляє сайт Паралімпійського комітету.

В Іграх-2020 український спортсмен участі не брав.

Ярослав Денисенко завоював чотири срібні медалі на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 на дистанції 100 та 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексним стилем.

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На його рахунку також одна золота, вісім срібних та одна бронзова нагороди чемпіонату світу. П'ять золотих та дев'ять срібних медалей на чемпіонаті Європи.

Раніше ми писали, що у Харкові незрячим героям Паралімпіади подарували квитки до зоопарку.