Українського героя Паралімпіади впіймали на допінгу

Ярослав Денисенко відсторонений від змагань / Фото: Колаж: Сьогодні
Легендарного українського плавця Ярослава Денисенка дискваліфікували до 9 серпня 2023 року.
Напередодні Паралімпіади в Токіо 30-річний Денисенко склав позитивний тест на заборонену речовину гідрохлортіазид.
Результати Денисенка, який виступає у категорії незрячих плавців, анульовано починаючи з липня 2021 року, повідомляє сайт Паралімпійського комітету.
В Іграх-2020 український спортсмен участі не брав.
Ярослав Денисенко завоював чотири срібні медалі на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 на дистанції 100 та 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексним стилем.
На його рахунку також одна золота, вісім срібних та одна бронзова нагороди чемпіонату світу. П'ять золотих та дев'ять срібних медалей на чемпіонаті Європи.
Раніше ми писали, що у Харкові незрячим героям Паралімпіади подарували квитки до зоопарку.