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Український подіум у метанні диска: паралімпійки завоювали срібло і бронзу у Токіо

Сергій Шаховець
30 серпня, 16:41
На вечірній сесії Паралімпійських ігор у Токіо метальниці диску виграли дві медалі для України

Яна Лебедєва завоювала срібну медаль на Паралімпіаді-2020

Шостий день Паралімпійських ігор у Токіо став одним з найуспішніших для збірної України. Сьогодні українські спортсмени зуміли завоювати 11 медалей.

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У фіналі змагань з метання диска Яна Лебєдєва та Зоя Овсій зуміли виграти дві нагороди: срібло і бронзу.

У своїй четвертій спробі Овсій метнула диск на 14,37 метрів і очолила гонку за медалями.

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Виступ Лєбєдєвої почався невдало, судді не зарахували три її спроби. У своїй четвертій спробі Яна метнула диск на 15,48 метрів, поліпшивши результат Овсій.

У секторі залишалися дві претендентки: Олена Горлова з ПКР і Елізабет Родрігес Гомес з Бразилії. Росіянка не зуміла перевершити результат Зої Овсій, чим гарантувала українці медаль. А ось виступ бразилійки Гомес завершився встановленням нового світового рекорду з метання диска – 17.62 метрів.

В результаті українські паралімпійки завоювали сьогодні 10-у і 11-у медалі відповідно. А всього за шість днів Паралімпіади-2020 Україна виграла 54 медалі: 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових.

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