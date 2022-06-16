Український легіонер забив найкрасивіший гол у сезоні (відео)

Соболь забив один гол у сезоні, зате який! / Фото: Колаж: Сьогодні

Фанати бельгійського Брюгге вирішили вибрати найкрасивіший гол минулого сезону. Для цього влаштували голосування. І перше місце віддали захисникові Едуарду Соболю. Раніше Руслан Маліновський забив найкращий гол у кар'єрі.

Український легіонер відзначився у поєдинку проти Сент-Жилуаза. Після розіграшу кутового Соболь далеким ударом відправив м'яч у сітку воріт.

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Цікаво, що це був єдиний гол Едуарда Соболя у сезоні.

Хто такий Едуард Соболь

Футболісту 27 років. Його батько – колишній професійний футболіст Олександр Соболь.

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Едуард виступав за такі команди: Металург Запоріжжя, Шахтар, Металург Донецьк, Металіст, Зоря, Славія (Чехія), Яблонець (Чехія). З 2019 року в Брюгге.

Із Шахтарем ставав двічі чемпіоном України, з Брюгге двічі вигравав чемпіонат Бельгії.

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За збірну України зіграв 27 матчів.