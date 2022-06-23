Український клуб зіграє у Лізі чемпіонів. Росіяни тримають курс за кораблем

Будівельник восени стартує у Лізі чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Баскетбольна Ліга чемпіонів на своєму офіційному сайті опублікувала список учасників наступного розіграшу турніру. Раніше стало відомо, що чемпіон України Прометей зіграє у Єврокубку.

У баскетбольній ЛЧ Україну представить київський Будівельник. Наша команда стартує у престижному турнірі з кваліфікаційного раунду. Потрапити до основної сітки Ліги чемпіонів буде непросто.

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У відборі Ліги чемпіонів візьмуть участь 24 команди. Вони будуть поділені на чотири групи із шести команд. Переможці груп вийдуть до основного раунду турніру.

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Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 7 липня. Матчі відбірного етапу ЛЧ стартують 21 вересня, а основного – 4 жовтня.

Клуби з Росії та Білорусі викинули з Ліги чемпіонів. Командам із країн-окупантів не місце в престижному баскетбольному турнірі Європи.

Росію викинули з європейських баскетбольних турнірів через війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше ми повідомляли, що через військову агресію Росії, три українські клуби готові грати в чемпіонаті Латвії та Естонії. Прометей, Будівельник та Київ-Баскет можуть тимчасово переїхати до Риги та провести сезон у місцевому чемпіонаті.