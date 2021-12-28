Український клуб оштрафували за інтерв'ю російською

Верес наказаний за порушення пункту про мову / Фото: ФК "Верес"

Порушення пункту регламенту чемпіонату України, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою, було зафіксовано після матчу 17-го туру УПЛ Верес – Динамо 0:3, що відбувся 4 грудня у Луцьку.

Про штраф від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ повідомив офіційний сайт рівненського Вереса.

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/ Фото: Київфото

Відтепер представники Вереса будуть давати інтерв'ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Для тих футболістів чи інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні, клуб готовий організувати курси з вивчення української.

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Таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

"Якщо футболіст має український паспорт – публічні інтерв'ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ – він повинен давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Нині уже є тенденція, що їм навіть трохи соромно", – каже президент Вереса Іван Надєїн.

Раніше ми писали, що футболіст Вереса розірвав Мережу виконанням гімну України. Щирі емоції Сергія Панасенка нікого не залишили байдужими.