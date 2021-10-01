Українське "класико" та інші: розклад і трансляції матчів 10-го туру чемпионата Украины по футболу

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
10-й тур чемпіонату України
1 жовтня
19:30. Маріуполь – Рух
ТВ: Футбол 3, OLL.TV
Букмекери: 2.70 – 3.05 – 2.80
2 жовтня
14:00 Колос – Чорноморець
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.78 – 3.80 – 4.40
17:00 Львів – Дніпро-1
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 4.60 – 3.80 – 1.75
19:30 Ворскла – Інгулець
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.71 – 3.65 – 5.20
3 жовтня
14:00 Верес – Олександрія
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.95 – 3.20 – 2.50
17:00 Зоря – Десна
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.96 – 3.50 – 3.90
17:00 Металіст 1925 – Минай
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.03 – 3.60 – 3.55
19:30 Динамо – Шахтар
ТВ: 2+2
Букмекери: 2.75 – 3.40 – 2.50