30 вересня 19:45
Зоря 0
Рома 3
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Українське "класико" та інші: розклад і трансляції матчів 10-го туру чемпионата Украины по футболу

Сергій Шаховець
1 жовтня, 11:04
З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України. Центральним поєдинком буде українське "класико": зустріч київського Динамо і донецького Шахтаря

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

10-й тур чемпіонату України

1 жовтня

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19:30. Маріуполь – Рух

ТВ: Футбол 3, OLL.TV

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Букмекери: 2.70 – 3.05 – 2.80

2 жовтня

14:00 Колос – Чорноморець

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 1.78 – 3.80 – 4.40

17:00 Львів – Дніпро-1

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 4.60 – 3.80 – 1.75

19:30 Ворскла – Інгулець

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 1.71 – 3.65 – 5.20

3 жовтня

14:00 Верес – Олександрія

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.95 – 3.20 – 2.50

17:00 Зоря – Десна

ТВ: УНІАН

Букмекери: 1.96 – 3.50 – 3.90

17:00 Металіст 1925 – Минай

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.03 – 3.60 – 3.55

19:30 Динамо – Шахтар

ТВ: 2+2

Букмекери: 2.75 – 3.40 – 2.50

Турнірна таблиця

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