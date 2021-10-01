Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и актуальная турнирная таблица.
10-й тур чемпионата Украины
1 октября
19:30. Мариуполь – Рух
ТВ: Футбол 3, OLL.TV
Букмекеры: 2.70 – 3.05 – 2.80
2 октября
14:00 Колос – Черноморец
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.40
17:00 Львов – Днепр-1
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75
19:30 Ворскла – Ингулец
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.71 – 3.65 – 5.20
3 октября
14:00 Верес – Александрия
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.95 – 3.20 – 2.50
17:00 Заря – Десна
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.96 – 3.50 – 3.90
17:00 Металлист 1925 – Минай
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.03 – 3.60 – 3.55
19:30 Динамо – Шахтер
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.75 – 3.40 – 2.50