Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и актуальная турнирная таблица.

10-й тур чемпионата Украины

1 октября

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19:30. Мариуполь – Рух

ТВ: Футбол 3, OLL.TV

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Букмекеры: 2.70 – 3.05 – 2.80

2 октября

14:00 Колос – Черноморец

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 1.78 – 3.80 – 4.40

17:00 Львов – Днепр-1

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75

19:30 Ворскла – Ингулец

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 1.71 – 3.65 – 5.20

3 октября

14:00 Верес – Александрия

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.95 – 3.20 – 2.50

17:00 Заря – Десна

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.96 – 3.50 – 3.90

17:00 Металлист 1925 – Минай

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.03 – 3.60 – 3.55

19:30 Динамо – Шахтер

ТВ: 2+2

Букмекеры: 2.75 – 3.40 – 2.50

Турнирная таблица