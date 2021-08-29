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Український гігант став "хижаком" у Канаді

Любомир Луканюк
29 серпня, 09:26
Чемпіон НБА 2019 року клуб Торонто Репторс підписав угоду з українським баскетболістом Святославом Михайлюком

Святослав Михайлюк продовжить грати в НБА / Фото: Getty Images

24-річний український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в складі Торонто Репторс. Гравець підписав дворічний контракт з "хижаками".

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Святослав Михайлюк, чий зріст 201 см, був обраний на драфті НБА 2018 року під 47-м номером.

В НБА він грав за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пістонс і Оклахому Тандер. У своїй останній команді він демонстрував кращу статистику в кар'єрі (10,3 очка, 3,0 підбори, 1,8 передачі) за 23 хвилини в матчі.

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Дивіться наше інтерв'ю з Михайлюком!

Клуб Торонто Репторс заснований в 1995 році. За цей час "хижаки" сім разів перемагали в дивізіоні, раз виграли конференцію, а в 2019 році стали чемпіонами НБА.

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