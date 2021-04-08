Тільки п'ятий українець в історії. "Громовий" захисник увійшов до елітного клубу в Америці

Раніше це вдавалося таким легендам, як Медведенко і Волков

Атакуючий захисник Оклахома-Сіті Тандер Святослав Михайлюк став лише п'ятим українцем в історії НБА, який набрав в матчах Ліги понад 1000 очок. Раніше ми розповідали про "громовий" дебют мільйонера з Черкас у найсильнішій лізі світу.

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Святослав Михайлюк/Фото okcthunder.com

Ювілейні очки Михайлюк набрав в матчі регулярного чемпіонату з Шарлотт Хорнетс (102:113). Український баскетболіст заробив 12 балів, зробив 3 підбирання та 5 передач за 31 хвилину на паркеті, але "грім" з Оклахоми програв.

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Раніше з українських баскетболістів до позначки в 1000 очок в НБА добиралися тільки Віталій Потапенко (3995), Олексій Лень (3985, продовжує кар'єру), Станіслав Медведенко (1390) і Олександр Волков (1019).

Зазначимо, що Михайлюк проводить третій сезон в НБА. Він взяв участь у 145 матчах, набираючи 6,9 очка в середньому за зустріч. Святослав починав кар'єру в Лос-Анджелес Лейкерс, які обрали його під 47-м номером драфту-2018.

Перед дедлайном-2019 Михайлюка обміняли в Детройт Пістонс, де він виступав два роки.

Але в березні 2021-го Михайлюк був обміняний з Детройта в Оклахому-Сіті. У новій команді його зарплата становить 1,7 млн доларів за сезон.

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Дивіться, як Михайлюк тренувався в НБА

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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