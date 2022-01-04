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Український боксер зізнався у вживанні наркотиків: "Стан не такий вже й поганий"

Андрій Трофімов
4 січня, 13:52
Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про своє ставлення до марихуани та алкоголю

/ Фото: AFP

У 2020 році Олександр Гвоздик завершив кар'єру та зайнявся бізнесом. Вклав мільйон доларів у казино.

Боксер зізнався, що неодноразово пробував легкі наркотики та ставлення до них у Олександра нормальне.

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Проблеми з наркотиками виникають тоді, коли люди починають приймати їх надмірно.

Пробувати нікому не раджу. Хоча, чесно кажучи, стан не такий уже й поганий. Але мені здається, що для багатьох це якась сходинка далі.

Випити у суспільстві сприймається нормально, а якщо курнув трави – то вже наркоман. Хоча я вважаю, що алкоголь набагато важчий наркотик, ніж марихуана.

Алкоголь я у своїй сім'ї спостерігав. У мене матері вже через це в живих немає", – зізнався Гвоздик в інтерв'ю Острову.

Раніше ми писали, що Всесвітня боксерська рада нагородила Олександра Гвоздика за високу спортивну майстерність та повагу до боксу.

/ Фото: AFP