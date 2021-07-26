Українські спортсмени підтримали Харлан флешмобом в соцмережах

Спортсмени підтримали Ольгу Харлан / Фото: AFP, Instagram
Після вильоту з Олімпійських ігор Харлан зробила відвертий пост, де взяла всю провину за свою поразку на себе.
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"Чи розчарувала я сама себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось, крім мене? Ні", – написала спортсменка.
Шаблістка навіть потрапила під критику з боку заслуженого тренера України Валерія Штурбабіна, який закликав дівчину визначитися – особисте життя або фехтування.
Ольга Харлан залишає Токіо без медалі / Фото: Reuters
Проте, колишні і діючі спортсмени встали на сторону Харлан і запустили в соцмережах флешмоб на підтримку українки.
Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Дар'я Білодід і Анна Різатдінова опублікували в своїх "сторіс" в Instagram фото Харлан.
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