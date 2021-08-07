Українські русалки виловили в Токіо бронзу!

Збірна України з артистичного плавання завоювала бронзові медалі в довільній програмі на Олімпійських іграх в Токіо!

Українські синхроністки привезуть з Токіо бронзу / Фото: Reuters

У технічній програмі вчора українки набрали 94.2685 бали, випередивши майже на бал своїх головних суперниць в боротьбі за бронзу – японок. Більше було тільки у Китаю і ОКР.

А сьогодні в довільній програмі українки виступили на 96.0333 балу. В сумі виступ нашої команди оцінили в 190.3018.

ОКР – 196.0979

Китай – 193.5310

Україна – 190.3018

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Україна в змаганнях представляли Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.