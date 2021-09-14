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Українська спортсменка дві доби бомжувала в аеропорту Лондона

Олександр Трикіша
14 вересня, 15:00
Українська тріатлоністка Ольга Ширяєва застрягла в лондонському аеропорту Хітроу і разом з синами та старенькою матір'ю дві доби провела в залі очікування

Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту Лондона

Спортсменка купила квитки з Борисполя в Монреаль з пересадкою в Лондоні. Однак рейс до столиці Великобританії запізнився, через що українка не встигла на пересадку на наступний літак.

Однак в аеропорту Лондона їй нічим не змогли допомогти, оскільки в запізненні був винен перевізник і він сам повинен був організувати їм інший рейс.

Ширяєва повідомила, що в компанії не відповідають на дзвінки і іноді відписують по email відмовки, що нічого робити не збираються. Також вона розповіла, що її квитки на зворотний рейс анулювали.

"Ми просто спимо на лавках, харчуємося в дорогущих магазинах. У нас немає ні валіз, ні речей. Ми не можемо нічого зробити. Ми просто бомжуємо у центрі Європи. Ми ні вийти не можемо, ні виїхати", – розповіла про свою проблему Ольга у себе в Youtube.

У Мережі з'явилася інформація, що авіаперевізник таки відреагував на проблему спортсменки і її сім'я вже полетіла до Канади.

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