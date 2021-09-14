Украинская спортсменка двое суток бомжевала в аэропорту Лондона

Ольга Ширяева застряла в аэропорту Лондона

Спортсменка купила билеты из Борисполя в Монреаль с пересадкой в ​​Лондоне. Однако рейс в столицу Великобритании опоздал, из-за чего украинка не успела на пересадку на следующий самолет.

Однако в аэропорту Лондона ей ничем не смогли помочь, так как в опоздании был виноват перевозчик и он сам должен был организовать им другой рейс.

Ширяева сообщила, что в компании не отвечают на звонки и иногда отписывают по email отговорки, что ничего делать не собираются. Также она рассказала, что ее билеты на обратный рейс аннулировали.

"Мы просто спим на лавках, питаемся в дорогущих магазинах. У нас нет ни чемоданов, ни вещей. Мы не можем ничего сделать. Мы просто бомжуем в центре Европы. Мы ни выйти не можем, ни выехать", – рассказала о своей проблеме Ольга у себя в Youtube.

В Сети появилась информация, что авиаперевозчик таки отреагировал на проблему спортсменки и ее семья уже улетела в Канаду.