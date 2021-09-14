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25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Украинская спортсменка двое суток бомжевала в аэропорту Лондона

Александр Трикиша
14 сентября, 15:00
Украинская триатлонистка Ольга Ширяева застряла в лондонском аэропорту Хитроу и вместе с сыновьями и пожилой матерью двое суток провела в зале ожидания

Ольга Ширяева застряла в аэропорту Лондона

Спортсменка купила билеты из Борисполя в Монреаль с пересадкой в ​​Лондоне. Однако рейс в столицу Великобритании опоздал, из-за чего украинка не успела на пересадку на следующий самолет.

Однако в аэропорту Лондона ей ничем не смогли помочь, так как в опоздании был виноват перевозчик и он сам должен был организовать им другой рейс.

Ширяева сообщила, что в компании не отвечают на звонки и иногда отписывают по email отговорки, что ничего делать не собираются. Также она рассказала, что ее билеты на обратный рейс аннулировали.

"Мы просто спим на лавках, питаемся в дорогущих магазинах. У нас нет ни чемоданов, ни вещей. Мы не можем ничего сделать. Мы просто бомжуем в центре Европы. Мы ни выйти не можем, ни выехать", – рассказала о своей проблеме Ольга у себя в Youtube.

В Сети появилась информация, что авиаперевозчик таки отреагировал на проблему спортсменки и ее семья уже улетела в Канаду.

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