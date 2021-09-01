1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Українська плавчиня виграла бронзу на Паралімпіаді-2020

Сергій Шаховець
1 вересня, 12:38
Українські спортсмени продовжують збирати нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо

Яна Бережная завевала бронзу на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

На Паралімпіаді-2020 у Токіо сьогодні розіграли нагороди в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11.

Українську команду представляла 24-річна Яна Бережна.

У фінальному запливі на 100 м українка була третьою, з результатом 1:27.02. Бронзова медаль Бережної стала для неї першою на Іграх у Токіо.

Золото зі світовим рекордом завоювала кіпріотка Кароліна Пелендріту, срібло у китайської плавчині.

Реклама

Сьогодні українські паралімпійці виграли п'ять медалей: золото, срібло і три бронзи.

Всього на рахунку України 72 медалі: 16 золотих, 34 срібних і 22 бронзові. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

Реклама