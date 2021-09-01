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Украинская пловчиха выиграла бронзу на Паралимпиаде-2020

Сергей Шаховец
1 сентября, 12:38
Украинские спортсмены продолжают собирать награды на Паралимпийских играх в Токио

Яна Бережная завевала бронзу на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

На Паралимпиаде-2020 в Токио сегодня разыграли награды в женском плавании на дистанцию ​​100 метров брассом в классе SB11.

Украинскую команду представляла 24-летняя Яна Бережная.

В финальном заплыве на 100 м украинка была третьей, с результатом 1:27.02. Бронзовая медаль Бережной стала для нее первой на Играх в Токио.

Золото с мировым рекордом завоевала киприотка Каролина Пелендриту, серебро у китайской пловчихи.

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Сегодня украинские паралимпийцы выиграли пять медалей: золото, серебро и три бронзы.

Всего на счету Украины 72 медали: 16 золотых, 34 серебряных и 22 бронзовые. В общем медальном зачете Украина занимает шестое место.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020

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