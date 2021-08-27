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Українська плавчиня стала чотирикратною паралімпійською чемпіонкою

Сергій Шаховець
27 серпня, 14:27
Анна Стеценко поповнила медальну скарбничку України у Токіо-2020 третім золотом

Анна Стеценко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Українська плавчиня Анна Стеценко виграла заплив на дистанцію 400 м вільним стилем (клас – S13).

Стеценко підходила до змагань як головна претендентка на золото Паралімпійських ігор у Токіо.

Українка почала виступ у фіналі четвертою, але поступово почала наздоганяти суперниць.

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По дистанції лідирувала італійська спортсменка Джиллі, з якою Стеценко зрівнялася і почала нарощувати перевагу. Анна не упустила золото і стала паралімпійською чемпіонкою Токіо-2020. Українка показала час 4:23.92.

Україна завоювала третю золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Для самої спортсменки це четверта нагорода найвищого ґатунку на Паралімпіадах, в Ріо 2016 вона стала триразовою паралімпійською чемпіонкою.

Дивіться також: Медальний залік Паралімпіади-2020 в Токіо

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