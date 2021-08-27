Украинская пловчиха стала четырехкратной паралимпийской чемпионкой

Анна Стеценко завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинская пловчиха Анна Стеценко выиграла заплыв на дистанцию 400 м вольным стилем (класс – S13).

Стеценко подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на золото Паралимпийских игр в Токио.

Украинка начала выступление в финале четвертой, но постепенно начала догонять соперниц.

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По дистанции лидировала итальянская спортсменка Джилли, с которой Стеценко сравнялась и начала наращивать преимущество. Анна не упустила золото и стала паралимпийской чемпионкой Токио-2020. Украинка показала время 4:23.92.

Украина завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Для самой спортсменки это четвертая награда высшей пробы на Паралимпиадах, в Рио-2016 она стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.

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