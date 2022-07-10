Українська каратистка виграла золото Всесвітніх ігор

Аніта Серьогіна – чемпіонка Всесвітніх ігор-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

На Світових іграх-2022, що проходять в американському Бірмінгемі, скарбничка збірної України поповнилася черговою медаллю. 32-річна каратистка Аніта Серьогіна виграла золото у ваговій категорії до 55 кг.

На груповому етапі Серьогіна поступилася єгиптянці Дахаб Алі (1:2), проте перемоги над Крістіною Клінепетер із США (7:2), і нідерландкою Лін Снелл (3:1) дозволили Аніті вийти у плей-оф.

Реклама

У півфіналі українка перемогла Інгріду Сученкову зі Словаччини (3:2), а у фінальній сутичці здобула перемогу над Александрою Гранде з Перу (3:2).

Цікаво, що на попередніх Всесвітніх іграх, які проходили у 2017 році, Серьогіна здобула срібну медаль, програвши у фіналі якраз представниці Перу.

Реклама

Раніше Анжеліка Терлюга стала переможницею Всесвітніх ігор, перемігши олімпійську чемпіонку та чемпіонку світу.