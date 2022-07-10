Украинская каратистка выиграла золото Всемирных игр

Анита Серегина - чемпионка Всемирных игр-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

На Всемирных играх-2022, проходящих в американском Бирмингеме, копилка сборной Украины пополнилась очередной медалью. 32-летняя каратистка Анита Серегина выиграла золото в весовой категории до 55 кг.

На групповом этапе Серегина уступила египтянке Дахаб Али (1:2), однако победы над Кристиной Клинепетер из США (7:2), и нидерландкой Линн Снелл (3:1) позволили Аните выйти в плей-офф.

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В полуфинале украинка победила Ингриду Сученкову из Словакии (3:2), а в финальной схватке одержала победу над Александрой Гранде из Перу (3:2).

Интересно, что на предыдущих Всемирных играх, которые проходили в 2017 году, Серегина завоевала серебряную медаль, проиграв в финале как раз представительнице Перу.

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Ранее Анжелика Терлюга стала победительницей Всемирных игр, победив олимпийскую чемпионку и чемпионку мира.