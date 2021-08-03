Українки поборються за медалі в артистичному плаванні

Марта Федина та Анастасія Савчук успішно пройшли кваліфікацію на Олімпійських іграх у Токіо і тепер позмагаються за один з комплектів нагород

Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх проходив другий раунд кваліфікації в артистичному плаванні. Український дует Марта Федина та Анастасія Савчук зуміли показати 3-й результат в технічній попередній програмі й потрапили до фіналу.

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Виступ Марти Фединої та Анастасії Савчук на Олімпійських іграх в Токіо / Фото: Reuters

Українки отримали від суддів 93.8620 бали, і сумарно за підсумками двох раундів – 188.7953.

Нагадаємо, що за результатами виступу в першому раунді наш дует також був на третьому місці.

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Марта Федина та Анастасія Савчук, Олимпіада-2020 / Фото: Reuters

Марта Федина і Анастасія Савчук, Олимпіада-2020 / Фото: Reuters

Тепер Федина та Савчук виступлять у фіналі, який відбудеться 4 серпня. У ньому візьмуть участь 12 дуетів.

Олімпіада триватиме до 8 серпня .

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