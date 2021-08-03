Украинки поборются за медали в артистическом плавании

Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления / Фото: Reuters
Сегодня на Олимпийских играх проходил второй раунд квалификации в артистическом плавании. Украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук сумели показать 3-й результат в технической предварительной программе и попали в финал.
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Выступление Марты Федина и Анастасия Савчук на Олимпийских играх в Токио / Фото: Reuters
Украинки получили от судей 93.8620 балла, и суммарно по итогам двух раундов – 188.7953.
Напомним, что по результатам вступления в первом раунде наш дуэт также был на третьем месте.
Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters
Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters
Теперь Федина и Савчук выступят в финале, который состоится 4 августа. В нем примут участие 12 дуэтов.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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