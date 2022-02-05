Українка у крові! У Пекіні драматично визначилася перша олімпійська чемпіонка

Тереза Йохауг – з першим олімпійським золотом, а українка Вікторія Олех – з першою кров'ю на Іграх / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
На Олімпіаді-2022 відбулися змагання зі скіатлону – лижної гонки з елементами переслідування. Лижниці змагалися на дистанції 7.5+7.5 км.
Збірну України у цьому виді змагань представляли чотири спортсменки: Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех та Дар'я Рубльова.
Переможницею гонки та першою золотою медалісткою Олімпійських ігор стала норвежка Тереза Йогауг. Срібні нагороди в активі представниці ОКР Наталії Непряєвої, а бронза у Терези Штадлобер із Австрії.
Найкращий результат з українок показала Марина Анцибор. Вона зайняла 56-те місце. 21-річна Дар'я Рубльова достроково закінчила змагання, оскільки вона відстала на коло від лідерок.
Напруга гонки далася взнаки на українці Вікторії Олех, яка фінішувала вся в крові. Поки що не відомо, що саме сталося із нашою спортсменкою.
Лижна гонка. Скіатлон (жінки)
1.Тереза Йогауг (Норвегія) – 44:13.7
2.Наталія Непряєва (ОКР) +30.2
3.Тереза Штадлобер (Австрія) +30.5
...
56. Марина Анцибор (Україна) +8:40.3
60. Вікторія Олех (Україна) +10.42.0
62. Юлія Кроль (Україна) +12:50.7
63. Дар'я Рубльова (Україна) +1 коло