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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українка у крові! У Пекіні драматично визначилася перша олімпійська чемпіонка

Сергій Шаховець
5 лютого, 11:11
На Олімпійських іграх у Пекіні розіграно перший комплект медалей. Золото у скіатлоні виборола норвезька спортсменка

Тереза Йохауг – з першим олімпійським золотом, а українка Вікторія Олех – з першою кров'ю на Іграх / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Олімпіаді-2022 відбулися змагання зі скіатлону – лижної гонки з елементами переслідування. Лижниці змагалися на дистанції 7.5+7.5 км.

Збірну України у цьому виді змагань представляли чотири спортсменки: Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех та Дар'я Рубльова.

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Переможницею гонки та першою золотою медалісткою Олімпійських ігор стала норвежка Тереза Йогауг. Срібні нагороди в активі представниці ОКР Наталії Непряєвої, а бронза у Терези Штадлобер із Австрії.

Найкращий результат з українок показала Марина Анцибор. Вона зайняла 56-те місце. 21-річна Дар'я Рубльова достроково закінчила змагання, оскільки вона відстала на коло від лідерок.

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Напруга гонки далася взнаки на українці Вікторії Олех, яка фінішувала вся в крові. Поки що не відомо, що саме сталося із нашою спортсменкою.

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Лижна гонка. Скіатлон (жінки)

1.Тереза Йогауг (Норвегія) – 44:13.7
2.Наталія Непряєва (ОКР) +30.2
3.Тереза Штадлобер (Австрія) +30.5
...

56. Марина Анцибор (Україна) +8:40.3
60. Вікторія Олех (Україна) +10.42.0
62. Юлія Кроль (Україна) +12:50.7
63. Дар'я Рубльова (Україна) +1 коло