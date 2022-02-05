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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинка в крови! В Пекине драматично определилась первая олимпийская чемпионка

Сергей Шаховец
5 февраля, 11:11
На Олимпийских играх в Пекине разыгран первый комплект медалей. Золото в скиатлоне завоевала норвежская спортсменка

Тереза Йохауг - с первым олимпийским золотом, а украинка Викитория Олех - с первой кровью на Играх / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На Олимпиаде-2022 состоялись соревнования по скиатлону – лыжной гонки с элементами преследования. Лыжницы соревновались на дистанции 7.5+7.5 км.

Сборную Украины в этом виде соревнований представляли четыре спортсменки: Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева.

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Победительницей гонки и первой золотой медалисткой Олимпийских игр стала норвежка Тереза Йохауг. Серебряные награды в активе представительницы ОКР Натальи Непряевой, а бронза у Терезы Штадлобер из Австрии.

Лучший результат из украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56-е место. 21-летняя Дарья Рублева досрочно закончила соревнования, поскольку она отстала на круг от лидеров.

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Напряжение гонки сказалось на украинке Виктории Олех, которая финишировала вся в крови. Пока не известно, что именно произошло с нашей спортсменкой.

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Лыжная гонка. Скиатлон (женщины)

1.Тереза Йохауг (Норвегия) – 44:13.7
2.Наталья Непряева (ОКР) +30.2
3.Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5
...

56. Марина Анцибор (Украина) +8:40.3
60. Виктория Олех (Украина) +10.42.0
62. Юлия Кроль (Украина) +12:50.7
63. Дарья Рублева (Украина) +1 круг