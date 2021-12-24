Українка зібралася побити наркоманку із Казахстану. Дівчата поб'ються напередодні 8 Березня

Мороз проти Агапової / Фото: Колаж: Сьогодні

Боєць змішаних єдиноборств з України Марина Мороз навесні проведе свій поєдинок у рамках турніру UFC. Її суперницею буде представниця Казахстану Марія Агапова. Поєдинок відбудеться 5 березня.

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Бій цікавий тим, що Мороз та Агапова тренувалися разом, а потім посварилися.

"Марія розбила свою машину в стані наркотичного сп'яніння. Загалом, дуже цікава людина... Її вигнали із двох спортзалів, куди вона прийшла під дією наркотиків. Також переслідувала вагітну дружину одного з бійців, погрожувала їй ножем", – розповідала Мороз.

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Агапова після цього втратила багатьох спонсорів та викликала українку на бій.

"Мороз намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я втратила спонсорство через її інтерв'ю і потрапила у велику неприємну ситуацію. І я хотіла б покарати цю с*ку", – сердиться Агапова.

Останній бій Мороз провела 14 березня 2020 року, коли перемогла Майру Буено Сілву. З того часу Марина знімалася з боїв, які були заплановані на 5 вересня, 5 грудня 2020 року, 5 червня та 16 жовтня 2021 року.

Свою кар'єру в UFC у 2015 році Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій одразу став кращим виступом вечора. Наразі в активі 30-річної Мороз 10 перемог, але є й три поразки.

Марії Агаповій 24 роки. У ММА вона провела 12 боїв – 10 перемог та 2 поразки.