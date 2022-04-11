Українець підриває інтернет! Переможний психоз Віталія Миколенка

Миколенко підриває інтернет / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Миколенко претендує стати героєм мема після переможного матчу своєї команди у чемпіонаті Англії. Евертон українця переграв Манчестер Юнайтед з Кріштіану Роналду.

Миколенко сильніший за Роналду / Фото: premierleague

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Футбольний клуб Евертон запостив у своїх соціальних мережах відео з реакцією Віталія Миколенка на фінальний свисток арбітра матчу. Емоції українця на той момент просто зашкалювали. Це й не дивно, тому що Евертон зараз на межі вильоту з АПЛ, чого ще ніколи не траплялося. Тому будь-яка перемога на вагу золота для команди та гравців.

Ролик з Миколенком одразу став вірусним і поширився по всіх можливих соціальних мережах та ЗМІ. Тільки на офіційній сторінці Евертона в Instagram менш ніж за добу зібралося майже 60 тисяч лайків, і кількість зростає.

Пропонуємо і вам насолодитися справжнім емоційним психозом (у доброму розумінні цього слова) Миколенка. Сподіватимемося, що після цього з газоном Гудісон Парк все гаразд.

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Після матчу Віталій Миколенко отримав несподіваний, але приємний сюрприз на підтримку України.