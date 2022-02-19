19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
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Боруссія М --
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Лаціо --
Порту --
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Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
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Десна --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Українець – найсильніший! Гучна перемога на чемпіонаті Європи

Андрій Трофімов
19 лютого, 14:42
Українець Максим Задорожній завоював два золота на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу, організованому найпрестижнішою світовою організацією IBJJF

Максим Задорожній завоював два золота ЧЄ / Фото: Колаж: Сьогодні

Борець української Ліги TMS Максим Задорожній боровся у Римі у конкурентному дивізіоні коричневих поясів, у надважкій вазі.

У рамках свого дивізіону Макс провів три зустрічі, в одній із яких боровся із співвітчизником – українцем Дмитром Пернікозом, який взяв бронзову медаль.

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Задорожній здобув перемогу у трьох сутичках, фінальний поєдинок завершив достроково – больовим прийомом.

Перемога у надважкій вазі дозволила українцеві заявитись в абсолютну вагову категорію, де Задорожній провів чотири сутички та у всіх переміг достроково, забезпечивши собі друге золото.

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"Я зареєструвався на цей турнір ще в листопаді і з нетерпінням чекав його. Ретельно готувався, а готуюся я завжди до того, що перемагатиму. Чемпіонат Європи IBJJF – важливий щабель у моїй спортивній кар'єрі і золото на цьому турнірі багато для мене означає", – зізнався після перемоги спортсмен.