Українець – найсильніший! Гучна перемога на чемпіонаті Європи

Максим Задорожній завоював два золота ЧЄ / Фото: Колаж: Сьогодні

Борець української Ліги TMS Максим Задорожній боровся у Римі у конкурентному дивізіоні коричневих поясів, у надважкій вазі.

У рамках свого дивізіону Макс провів три зустрічі, в одній із яких боровся із співвітчизником – українцем Дмитром Пернікозом, який взяв бронзову медаль.

Реклама

Задорожній здобув перемогу у трьох сутичках, фінальний поєдинок завершив достроково – больовим прийомом.

Перемога у надважкій вазі дозволила українцеві заявитись в абсолютну вагову категорію, де Задорожній провів чотири сутички та у всіх переміг достроково, забезпечивши собі друге золото.

Реклама