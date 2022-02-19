Українець – найсильніший! Гучна перемога на чемпіонаті Європи

Максим Задорожній завоював два золота ЧЄ / Фото: Колаж: Сьогодні
Борець української Ліги TMS Максим Задорожній боровся у Римі у конкурентному дивізіоні коричневих поясів, у надважкій вазі.
У рамках свого дивізіону Макс провів три зустрічі, в одній із яких боровся із співвітчизником – українцем Дмитром Пернікозом, який взяв бронзову медаль.
Задорожній здобув перемогу у трьох сутичках, фінальний поєдинок завершив достроково – больовим прийомом.
Перемога у надважкій вазі дозволила українцеві заявитись в абсолютну вагову категорію, де Задорожній провів чотири сутички та у всіх переміг достроково, забезпечивши собі друге золото.
"Я зареєструвався на цей турнір ще в листопаді і з нетерпінням чекав його. Ретельно готувався, а готуюся я завжди до того, що перемагатиму. Чемпіонат Європи IBJJF – важливий щабель у моїй спортивній кар'єрі і золото на цьому турнірі багато для мене означає", – зізнався після перемоги спортсмен.