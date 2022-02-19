Украинец – сильнее всех! Громкая победа на чемпионате Европы

Максим Задорожний завоевал два золота ЧЕ / Фото: Коллаж: Сегодня
Борец украинской Лиги TMS Максим Задорожний боролся в Риме в конкурентном дивизионе коричневых поясов, в супертяжелом весе.
В рамках своего дивизиона Макс провел три встречи, в одной из которых боролся с соотечественником – украинцем Дмитрием Перникозом, который взял бронзовую медаль.
Задорожний одержал победу в трех схватках, финальный поединок завершил досрочно – болевым приемом.
Победа в супертяжелом весе позволила украинцу заявиться в абсолютную весовую категорию, где Задорожний провел четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе золото.
"Я зарегистрировался на этот турнир еще в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF – важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире многое для меня значит", – признался после победы спортсмен.