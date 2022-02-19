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5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Украинец – сильнее всех! Громкая победа на чемпионате Европы

Андрей Трофимов
19 февраля, 14:42
Украинец Максим Задорожний завоевал два золота на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу, организованный самой престижной мировой организацией IBJJF

Максим Задорожний завоевал два золота ЧЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Борец украинской Лиги TMS Максим Задорожний боролся в Риме в конкурентном дивизионе коричневых поясов, в супертяжелом весе.

В рамках своего дивизиона Макс провел три встречи, в одной из которых боролся с соотечественником – украинцем Дмитрием Перникозом, который взял бронзовую медаль.

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Задорожний одержал победу в трех схватках, финальный поединок завершил досрочно – болевым приемом.

Победа в супертяжелом весе позволила украинцу заявиться в абсолютную весовую категорию, где Задорожний провел четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе золото.

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"Я зарегистрировался на этот турнир еще в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF – важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире многое для меня значит", – признался после победы спортсмен.