Украинец – сильнее всех! Громкая победа на чемпионате Европы

Максим Задорожний завоевал два золота ЧЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Борец украинской Лиги TMS Максим Задорожний боролся в Риме в конкурентном дивизионе коричневых поясов, в супертяжелом весе.

В рамках своего дивизиона Макс провел три встречи, в одной из которых боролся с соотечественником – украинцем Дмитрием Перникозом, который взял бронзовую медаль.

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Задорожний одержал победу в трех схватках, финальный поединок завершил досрочно – болевым приемом.

Победа в супертяжелом весе позволила украинцу заявиться в абсолютную весовую категорию, где Задорожний провел четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе золото.

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