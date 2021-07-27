Українець Романчук встановив олімпійський рекорд на Іграх в Токіо

Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд / Фото: Getty Images
Романчук і ще один українець Сергій Фролов брали участь у четвертому запливі з п'яти. Михайло став переможцем запливу, подолавши дистанцію за 7:41.28, а Сергій став четвертим, відставши від лідера на 6.39.
У зведеній таблиці всіх попередніх запливів Романчук залишився на першому місці, а Фролов опустився на сьому сходинку, але це все одно дозволить йому взяти участь у фіналі.
Фінальний заплив у цій дисципліні відбудеться 29 липня, початок – о 4:30 ранку за київським часом.
На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіаді-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.
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