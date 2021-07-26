Українець приніс Росії медаль Олімпіади-2020 – на батьківщині його називали зрадником

Уродженець Луганська Олександр Бондар завоював бронзову медаль на Олімпіади-2020. Тільки нагороду він приніс не своєю рідною країною, а команді під назвою РОК

Олександр Бондар проміняв Україну на Росію / Фото: Instagram

Бондар став бронзовим призером у синхронних стрибках у воду з 10-метрового трампліну, де українська кілька стала шостою.

Бондар народився і виріс в Луганську, де вже в п'ятирічному віці потрапив в секцію зі стрибків у воду.

Він виступав під українським прапором до 2014 року, а потім несподівано оголосив про завершення кар'єри – у нього були проблеми з носовою перегородкою, тому довелося робити операцію.

Однак через рік він "сплив" в складі збірної Росії. На той момент Бондар одружився на російській спортсменці Катерині Федорченко та отримав громадянство РФ.

Разом ним в Москву з Луганська перебралися його батьки.

"Я дуже хочу виступати за російську команду. Два роки тому в Москву переїхали мої батьки, і я теж переїхав. Я відчуваю себе повноцінним росіянином, тільки без паспорта", – зізнавався Бондар перед тим, як отримати "заповітну" корочку.

Переїзд Бондаря в Росію тоді головний тренер збірної України Тамара Токмачова порівняла зі зрадою, адже йому навіть пропонували залишитися жити в Росії і далі представляти Україну, але він відмовився.

"Я навіть пропонувала йому тренуватися в Росії, але тільки приїжджати до нас на змагання. Не сподобалося йому таке. Росіяни зараз отримали готовий продукт, в який Україна і особисто я вкладали 15 років.

Готова олімпійська медаль! Заміни йому у нас немає. Це зрада! Тим більше перейти в Росію... Як він буде дивитися хлопцям в очі?", – обурювалася тоді Токмачова.

У складі збірної України Бондар ставав бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року і дворазовим чемпіоном Європи 2013 року. Також він брав участь в Олімпійських іграх 2012 року.