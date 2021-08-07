Українець виявився швидшим за медалістів, але залишився без нагороди Токіо

Павло Алтухов перегнав медалістів Токіо / Фото: Reuters
Павло Алтухов і Юрій Вандюк в змаганнях на каное-одиночках на 1000 метрів не змогли пробитися до медального фіналу.
У втішному заїзді Алтухов став четвертим, хоча продемонстрував час (4:04.098), з яким міг би розраховувати на срібну медаль, якби брав участь в фіналі A.
Вандюк прийшов до фінішу останнім у фіналі B, але за часом продемонстрував шостий результат.
Втім, в зведеній таблиці результатів Алтухов зайняв 12-те місце, а Вандюк – 16-те.
Медалісти в змаганнях на каное-одиночках на 1000 м:
- Ісакіяс Кейрос (Бразилія) – 4:04.408
- Лю Хао (Китай) – 4:05.724
- Сергій Тарновський (Молдова) – 4:06.069
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