Українець виявився швидшим за медалістів, але залишився без нагороди Токіо

Українські каноїсти продемонстрували непогані результати на Олімпіаді-2020, але не змогли пробитися до медального заїзду, хоча за часом були навіть краще медалістів

Павло Алтухов перегнав медалістів Токіо / Фото: Reuters

Павло Алтухов і Юрій Вандюк в змаганнях на каное-одиночках на 1000 метрів не змогли пробитися до медального фіналу.

У втішному заїзді Алтухов став четвертим, хоча продемонстрував час (4:04.098), з яким міг би розраховувати на срібну медаль, якби брав участь в фіналі A.

Вандюк прийшов до фінішу останнім у фіналі B, але за часом продемонстрував шостий результат.

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Втім, в зведеній таблиці результатів Алтухов зайняв 12-те місце, а Вандюк – 16-те.

Медалісти в змаганнях на каное-одиночках на 1000 м:

Ісакіяс Кейрос (Бразилія) – 4:04.408

Лю Хао (Китай) – 4:05.724

Сергій Тарновський (Молдова) – 4:06.069