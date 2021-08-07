Украинец оказался быстрее медалистов, но остался без награды Токио

Павел Алтухов обогнал медалистов Токио / Фото: Reuters
Павел Алтухов и Юрий Вандюк в соревнованиях на каноэ-одиночках на 1000 метров не смогли пробиться в медальный финал.
В утешительном заезде Алтухов стал четвертым, хотя продемонстрировал время (4:04.098), с которым мог бы рассчитывать на серебряную медаль, если бы участвовал в финале A.
Вандюк пришел к финишу последним в финале B, но по времени продемонстрировал шестой результат.
Впрочем, в сводной таблице результатов Алтухов занял 12-е место, а Вандюк – 16-е.
Медалисты в соревнованиях на каноэ-одиночках на 1000 м:
- Исакияс Кейрос (Бразилия) – 4:04.408
- Лю Хао (Китай) – 4:05.724
- Сергей Тарновский (Молдова) – 4:06.069
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