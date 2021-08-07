Украинец оказался быстрее медалистов, но остался без награды Токио

Украинские каноисты продемонстрировали неплохие результаты на Олимпиаде-2020, но не смогли пробиться в медальный заезд, хотя по времени были даже лучше медалистов

Павел Алтухов обогнал медалистов Токио / Фото: Reuters

Павел Алтухов и Юрий Вандюк в соревнованиях на каноэ-одиночках на 1000 метров не смогли пробиться в медальный финал.

В утешительном заезде Алтухов стал четвертым, хотя продемонстрировал время (4:04.098), с которым мог бы рассчитывать на серебряную медаль, если бы участвовал в финале A.

Вандюк пришел к финишу последним в финале B, но по времени продемонстрировал шестой результат.

Реклама

Впрочем, в сводной таблице результатов Алтухов занял 12-е место, а Вандюк – 16-е.

Медалисты в соревнованиях на каноэ-одиночках на 1000 м:

Исакияс Кейрос (Бразилия) – 4:04.408

Лю Хао (Китай) – 4:05.724

Сергей Тарновский (Молдова) – 4:06.069