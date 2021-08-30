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Українець дострибнув до медалі на Паралімпіаді-2020

Олександр Трикіша
30 серпня, 15:28
Українці продовжують штампувати медалі на Паралімпіаді в Токіо! Чергову нагороду нашій команді приніс легкоатлет Роман Павлик

Роман Павлік став третім в стрибках в довжину / Фото: Getty Images

В змаганнях зі стрибків у довжину Павлик продемонстрував результат 5,63. Лише на один сантиметр він поступився австралійцю Вільяму Стедману, а золото дісталося Євгену Торсунову з ПКР.

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Україна в Токіо завоювала вже 52 медалі! У скарбничці нашої команди 12 золотих, 26 срібних і 14 бронзових нагород. У медальному заліку українці посідають п'яте місце.

Нагадаємо, сьогодні раніше український плавець Андрій Трусов виграв вже третю свою медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. На його рахунку золото зі світовим рекордом і два срібла.

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