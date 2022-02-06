Українці святкують фіаско росіян у фіналі Євро: відео з арени

Перемога Португалії - на радість Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Португальська федерація футболу опублікувала відео святкування своєю збірною перемоги над Росією 4:2 у фіналі чемпіонату Європи з футзалу в Амстердамі.

Гравці португальської команди танцюють на майданчику, а на трибунах радісно розмахують синьо-жовтими прапорами вболівальники збірної України.

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Багато українських фанів залишилися на стадіоні Ziggo Dome після бронзового матчу футзального Євро, в якому Україна поступилася Іспанії 1:4, щоб підтримати Португалію у поєдинку за перше місце з командою країни-агресора.

За підтримки українських уболівальників португальські футзалісти зробили неймовірний камбек – виграли 4:2, поступаючись у фіналі 0:2.

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Водночас Португалія помстилася Росії за українців, які поступилися РФ у півфіналі з рахунком 2:3.

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