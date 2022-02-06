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Лілль --
ПСЖ --
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Полісся --
Чорноморець --
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Верес --
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Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
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Інтер --
Рома --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
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Лестер --
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Сассуоло --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Реал --
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Верес --
Чорноморець --
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Інтер --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Лестер --
Вест Хем --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Українці святкують фіаско росіян у фіналі Євро: відео з арени

Андрій Трофімов
6 лютого, 21:28
Своєю перемогою над росіянами у поєдинку за золото чемпіонату Європи з футзалу португальські гравці порадували не лише своїх, а й українських уболівальників

Перемога Португалії - на радість Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Португальська федерація футболу опублікувала відео святкування своєю збірною перемоги над Росією 4:2 у фіналі чемпіонату Європи з футзалу в Амстердамі.

Гравці португальської команди танцюють на майданчику, а на трибунах радісно розмахують синьо-жовтими прапорами вболівальники збірної України.

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Багато українських фанів залишилися на стадіоні Ziggo Dome після бронзового матчу футзального Євро, в якому Україна поступилася Іспанії 1:4, щоб підтримати Португалію у поєдинку за перше місце з командою країни-агресора.

За підтримки українських уболівальників португальські футзалісти зробили неймовірний камбек – виграли 4:2, поступаючись у фіналі 0:2.

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Водночас Португалія помстилася Росії за українців, які поступилися РФ у півфіналі з рахунком 2:3.

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Португалія – Росія – 4:2 / Фото: UEFA.com