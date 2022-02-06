Украинцы празднуют фиаско россиян в финале Евро: видео с арены

Победа Португалии - к радости Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Португальская федерация футбола опубликовала видео празднования своей сборной победы над Россией 4:2 в финале чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме.

Игроки португальской команды танцуют на площадке, а в это время на трибунах радостно размахивают сине-желтыми флагами болельщики сборной Украины.

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Многие украинские фаны остались на стадионе Ziggo Dome после бронзового матча футзального Евро, в котором Украина уступила Испании 1:4, чтобы поддержать Португалию в поединке за первое место с командой страны-агрессора.

При поддержке украинских болельщиков португальские футзалисты совершили невероятный камбэк – выиграли 4:2, уступая по ходу финала 0:2.

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Попутно Португалия отомстила России за украинцев, уступивших РФ в полуфинале со счетом 2:3.

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