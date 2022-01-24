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Українці не хочуть, щоб Шевченко тренував Польщу – опитування

Любомир Луканюк
24 січня, 12:50
Поляки шукають собі головного тренера, який виведе команду на чемпіонат світу-2022, принагідно обігравши Росію. Шевченко – №1 у списку кандидатів

Шевченко дізнався думку вболівальників / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко з 15 січня без роботи. Тренера звільнили з Дженоа. У курсі подій 45% мешканців міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus.

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Більшість тих, хто тримає руку на пульсі, хотіли б побачити Андрія Миколайовича знову біля керма збірної України – 25% тих, хто проголосував.

Україна починала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Шеви / Фото: Getty Images

Цікаво, що тут чоловіки та жінки практично однодумці – 24,6% та 25,5%, відповідно.

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Найбільше мріють про повернення Шевченка до національної збірної вболівальники Центрального регіону – 30,7% та віком до 24 років – 34,3%.

Нагадаємо, що зі збірною України Шевченко доходив до чвертьфіналу Євро-2020!

Крім того, 21,9% опитаних хочуть, щоб Шевченко очолив київське Динамо.

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За останніми чутками, Андрій Шевченко тренуватиме збірну Польщі. Цього хотіли б менш як 1% тих, хто проголосував.

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