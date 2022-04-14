14 квітня 19:45 Онлайн
Аталанта --
Лейпциг --
14 квітня 22:00
Барселона --
Айнтрахт --
14 квітня 22:00
Ліон --
Вест Хем --
14 квітня 22:00
Рейнджерс --
Брага --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Українці – мародери! Чемпіонка світу з шахів розмазала співвітчизників

Павло Василенко
14 квітня, 16:03
Харків'янка Анна Ушеніна розлючена тим, як люди наживаються на горі біженців, які переїхали на захід країни з районів, де тривають бойові дії

Ушеніна шокована цінами на житло / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська шахістка Анна Ушеніна шокована цінами на квартири на Закарпатті.

Спортсменка опублікувала пропозиції до війни та після. Різниця вражає.

Реклама

Читайте також: В країні війна, а вони бухають з іноземцями: крик душі дружини Усика

"Є люди, які намагаються допомагати, а є ось такі ось мародери. І їх так багато, що страшно стає. Я, звичайно, все розумію, люди хочуть заробляти гроші, але ж мають бути якісь рамки, на чому можна заробляти?! Люди зараз рятуються від бомбардувань і все залишивши, просто біжать... Для наочності додаю фото ціни до і після. У мене все", – написала Ушеніна в Instagram.

Реклама

Хто така Ушеніна

  • Анна Ушеніна народилася 30 серпня 1985 року у Харкові.
  • 14-та в історії та перша серед українських шахісток чемпіонка світу (з 1 грудня 2012 року до 20 вересня 2013 року).
  • Переможниця шахової Олімпіади (2006) у складі жіночої збірної України.
  • Переможниця командного чемпіонату Європи (2013).
  • Переможниця командного чемпіонату світу (2013).
  • Чемпіонка Європи з шахів (2016).