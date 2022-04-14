Українці – мародери! Чемпіонка світу з шахів розмазала співвітчизників

Знаменита українська шахістка Анна Ушеніна шокована цінами на квартири на Закарпатті.

Спортсменка опублікувала пропозиції до війни та після. Різниця вражає.

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"Є люди, які намагаються допомагати, а є ось такі ось мародери. І їх так багато, що страшно стає. Я, звичайно, все розумію, люди хочуть заробляти гроші, але ж мають бути якісь рамки, на чому можна заробляти?! Люди зараз рятуються від бомбардувань і все залишивши, просто біжать... Для наочності додаю фото ціни до і після. У мене все", – написала Ушеніна в Instagram.