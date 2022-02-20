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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україна завершила виступ на Олімпіаді: результат останньої гонки

Сергій Шаховець
20 лютого, 09:27
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород у жіночому масстарті лижних гонок

Марина Анцибор показала найкращий результат за останні 8 років / Фото: Getty Images

У неділю, 20 лютого, українські спортсмени завершили виступи на Олімпіаді-2022.

Лижниці Марина Анцибор та Вікторія Олех виступили у масстарті лижних гонок на дистанцію 30 км.

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Українка Марина Анцибор посіла 37 місце у марафоні. Це найкращий результат України у лижних гонках за останні вісім років.

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Друга українська учасниця марафону – Вікторія Олех, зуміла фінішувати на 58-му місці. Варто зазначити, що п'ять учасниць гонки не змогли дійти до фінішу та зійшли з дистанції.

Олімпійською чемпіонкою стала норвежка Тереза Йохауг, срібло виграла Джессіка Діггінс із США, а бронзову медаль здобула Кертту Нісканен із Фінляндії.

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Лижні гонки. Жінки. Масстарт, 30 км, вільний стиль

  • 1. Тереза Йохауг – 1:24:54,0
  • 2. Джессіка Діггінс +1:43,3
  • 3. Кертту Нісканен +2:33,3
  • 37. Марина Анцибор +10:37,3
  • 58. Вікторія Олех +21:28,1.

Сьогодні о 14:00 відбудеться офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.