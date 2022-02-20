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5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина завершила выступление на Олимпиаде: результат последней гонки

Сергей Шаховец
20 февраля, 09:27
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в женском масс-старте лыжных гонок

Марина Анцибор показала лучший результат за последние 8 лет / Фото: Getty Images

В воскресенье, 20 февраля, украинские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2022.

Лыжницы Марина Анцибор и Виктория Олех выступили в масс-старте лыжных гонок на дистанцию 30 км.

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Украинка Марина Анцибор заняла 37-е место в марафоне. Это лучший результат Украины в лыжных гонках за последние восемь лет.

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Вторая украинская участница марафона – Виктория Олех, сумела финишировать на 58-м месте. Стоит отметить, что пять участниц гонки не смогли дойти до финиша и сошли с дистанции.

Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, серебро выиграла Джессика Диггинс из США, а бронзовую медаль завоевала Кертту Нисканен из Финляндии.

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Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль

  • 1. Тереза Йохауг – 1:24:54,0
  • 2. Джессика Диггинс +1:43,3
  • 3. Кертту Нисканен +2:33,3
  • 37. Марина Анцибор +10:37,3
  • 58. Виктория Олех +21:28,1.

Сегодня в 14:00 пройдет официальная церемония закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.