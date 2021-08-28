28 серпня 14:30
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Україна увірвалася в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Олександр Трикіша
28 серпня, 16:55
Україна поліпшила свої позиції в медальному заліку Паралімпійських ігор в Токіо після 28 серпня. Наша команда піднялася на п'яте місце, а за кількістю нагород ми і зовсім четверті!

Українці ударно виступили на Паралімпіади-2020 28 серпня / Фото: REUTERS

На рахунку України вісім золотих медалей, 17 срібних і дев'ять бронзових нагород. Лідирує в загальному заліку Китай, який завоював вже 77 нагород!

Читайте також: Фантастика! Відразу два українця на п'єдесталі Токіо-2020

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 28 серпня:

М Країна всього
1

Китай

30212677
2

Велика Британія

16121543
3

РПК

1372040
4

США

117422
5

Україна

8 17 9 34
6

Австралія

791127
7

Азербайджан

7029
8

Бразилія

651223
9

Нідерланди

65516
10

Італія

57618
11

Іспанія

48214
12

Узбекистан

44311
13

Франція

361019
14

Білорусь

3014
15

Японія

24713
16

Колумбія

2349
17

Ізраїль

2103
17

Нова Зеландія

2103
19

Бельгія

2035
19

Мексика

2035
21

ПАР

2002
22

Канада

1528
23

Польща

1269
24

Угорщина

1214
25

Іран

1203
25

Казахстан

1203
27

Алжир

1135
28

Данія

1113
28

Туніс

1113
30

Ірландія

Реклама
1102
30

Швейцарія

1102
32

Нігерія

1023
33

Йорданія

1012
33

Словаччина

1012
35

Чилі

1001
35

Ефіопія

1001
35

Малайзія

1001
35

Сінгапур

1001
39

Єгипет

0415
40

Німеччина

0257
41

Болгарія

0202
41

Латвія

0202
43

Корея

0178
44

Греція

0134
45

Індонезія

0123
46

Румунія

0112
46

Венесуела

0112
48

Австрія

0101
48

Чехія

0101
48

Грузія

0101
48

В'єтнам

0101
52

Туреччина

0066
53

Таїланд

0033
54

Литва

0022
55

Аргентина

0011
55

Сальвадор

0011
55

Гонконг

0011
55

Чорногорія

0011
55

Норвегія

0011
55

Тайбей

0011
55

Уганда

0011

Реклама