Україна увірвалася в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Українці ударно виступили на Паралімпіади-2020 28 серпня / Фото: REUTERS
На рахунку України вісім золотих медалей, 17 срібних і дев'ять бронзових нагород. Лідирує в загальному заліку Китай, який завоював вже 77 нагород!
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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 28 серпня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|30
|21
|26
|77
|2
Велика Британія
|16
|12
|15
|43
|3
РПК
|13
|7
|20
|40
|4
США
|11
|7
|4
|22
|5
Україна
|8
|17
|9
|34
|6
Австралія
|7
|9
|11
|27
|7
Азербайджан
|7
|0
|2
|9
|8
Бразилія
|6
|5
|12
|23
|9
Нідерланди
|6
|5
|5
|16
|10
Італія
|5
|7
|6
|18
|11
Іспанія
|4
|8
|2
|14
|12
Узбекистан
|4
|4
|3
|11
|13
Франція
|3
|6
|10
|19
|14
Білорусь
|3
|0
|1
|4
|15
Японія
|2
|4
|7
|13
|16
Колумбія
|2
|3
|4
|9
|17
Ізраїль
|2
|1
|0
|3
|17
Нова Зеландія
|2
|1
|0
|3
|19
Бельгія
|2
|0
|3
|5
|19
Мексика
|2
|0
|3
|5
|21
ПАР
|2
|0
|0
|2
|22
Канада
|1
|5
|2
|8
|23
Польща
|1
|2
|6
|9
|24
Угорщина
|1
|2
|1
|4
|25
Іран
|1
|2
|0
|3
|25
Казахстан
|1
|2
|0
|3
|27
Алжир
|1
|1
|3
|5
|28
Данія
|1
|1
|1
|3
|28
Туніс
|1
|1
|1
|3
|30
Ірландія
|1
|1
|0
|2
|30
Швейцарія
|1
|1
|0
|2
|32
Нігерія
|1
|0
|2
|3
|33
Йорданія
|1
|0
|1
|2
|33
Словаччина
|1
|0
|1
|2
|35
Чилі
|1
|0
|0
|1
|35
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|35
Малайзія
|1
|0
|0
|1
|35
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|39
Єгипет
|0
|4
|1
|5
|40
Німеччина
|0
|2
|5
|7
|41
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|41
Латвія
|0
|2
|0
|2
|43
Корея
|0
|1
|7
|8
|44
Греція
|0
|1
|3
|4
|45
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|46
Румунія
|0
|1
|1
|2
|46
Венесуела
|0
|1
|1
|2
|48
Австрія
|0
|1
|0
|1
|48
Чехія
|0
|1
|0
|1
|48
Грузія
|0
|1
|0
|1
|48
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|52
Туреччина
|0
|0
|6
|6
|53
Таїланд
|0
|0
|3
|3
|54
Литва
|0
|0
|2
|2
|55
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|55
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|55
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|55
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|55
Норвегія
|0
|0
|1
|1
|55
Тайбей
|0
|0
|1
|1
|55
Уганда
|0
|0
|1
|1