Україна увірвалася в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

28 серпня, 16:55

Україна поліпшила свої позиції в медальному заліку Паралімпійських ігор в Токіо після 28 серпня. Наша команда піднялася на п'яте місце, а за кількістю нагород ми і зовсім четверті!