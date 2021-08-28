Украина ворвалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

28 августа, 16:55

Украина улучшила свои позиции в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио после 28 августа. Наша команда поднялась на пятое место, а по количеству наград мы и вовсе четвертые!