Україна – Угорщина: пряма відеотрансляція матчу відбору на ЧС-2023

Україна vs Угорщина
У вівторок, 28 червня, відбудеться матч кваліфікації жіночого ЧС-2023, у якому збірна України зіграє проти Угорщини. Зустріч відбудеться на стадіоні "Сталь" у польському місті Жешув. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Читайте також: Українки судитимуть фінал Євро-2022 серед жінок
На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу жіночих збірних України та Угорщини.
Україна – Угорщина
На жаль, українки втратили шанси поборотися за вихід до плей-оф відбору ЧС-2023. Чотири дні тому наші дівчата програли Шотландії (0:4).
Максимум на що можуть сподіватися підопічні Луїса Кортеса, то це набрати 13 балів та наздогнати Шотландію, але за особистими зустрічами не зможуть їх обійти.
Проте збірна України налаштована здобути перемогу у матчі Угорщиною.
"Ми чекаємо на наступний поєдинок. Зараз усі наші думки будуть лише про те, як виграти його", – сказав головний тренер українок Луїс Кортес.
Матчі відбору ЧС-2023, що залишилися.
- 28.06.2022. Україна – Угорщина
- 02.09.2022. Фарерські о-ви – Україна
- 06.09.2022. Іспанія – Україна
Плей-офф: 3-11 жовтня 2022 року.
Фінальний турнір (Австралія, Нова Зеландія): 10 липня – 20 серпня 2023 року.