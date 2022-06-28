Україна – Угорщина: пряма відеотрансляція матчу відбору на ЧС-2023

Україна vs Угорщина

У вівторок, 28 червня, відбудеться матч кваліфікації жіночого ЧС-2023, у якому збірна України зіграє проти Угорщини. Зустріч відбудеться на стадіоні "Сталь" у польському місті Жешув. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу жіночих збірних України та Угорщини.

Україна – Угорщина

На жаль, українки втратили шанси поборотися за вихід до плей-оф відбору ЧС-2023. Чотири дні тому наші дівчата програли Шотландії (0:4).

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Максимум на що можуть сподіватися підопічні Луїса Кортеса, то це набрати 13 балів та наздогнати Шотландію, але за особистими зустрічами не зможуть їх обійти.

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Проте збірна України налаштована здобути перемогу у матчі Угорщиною.

"Ми чекаємо на наступний поєдинок. Зараз усі наші думки будуть лише про те, як виграти його", – сказав головний тренер українок Луїс Кортес.

Матчі відбору ЧС-2023, що залишилися.

28.06.2022. Україна – Угорщина

02.09.2022. Фарерські о-ви – Україна

06.09.2022. Іспанія – Україна

Плей-офф: 3-11 жовтня 2022 року.

Фінальний турнір (Австралія, Нова Зеландія): 10 липня – 20 серпня 2023 року.