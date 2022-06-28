Украина – Венгрия: прямая видеотрансляция матча отбора на ЧМ-2023

Украина vs Венгрия / Фото: УАФ
Во вторник, 28 июня, состоится матч квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины сыграет против Венгрии. Встреча состоится на стадионе "Сталь" в польском городе Жешув. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Читайте также: Украинки будут судить финал Евро-2022 среди женщин
На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча женских сборных Украины и Венгрии.
Украина – Венгрия
К сожалению, украинки потеряли шансы побороться за выход в плей-офф отбора ЧМ-2023. Четыре дня назад наши девушки проиграли Шотландии (0:4).
Максимум на что могут надеяться подопечные Луиса Кортеса, так это набрать 13 баллов и догнать Шотландию, но по личным встречам не смогут их обойти.
Тем не менее сборная Украины настроена добыть победу в матче с Венгрией.
"Мы ждем следующего поединка. Сейчас все наши мысли будут только о том, как выиграть его", – сказал главный тренер украинок Луис Кортес.
Оставшиеся матчи отбора ЧМ-2023
- 28.06.2022. Украина – Венгрия
- 02.09.2022. Фарерские о-ва – Украина
- 06.09.2022. Испания – Украина
Плей-офф: 3-11 октября 2022 года.
Финальный турнир (Австралия, Новая Зеландия): 10 июля – 20 августа 2023 года.