27 січня 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глімт 1
28 січня 16:00
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
30 січня 18:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україна у Пекіні-2022: знайомство з нашими олімпійцями

Любомир Луканюк
28 січня, 08:27
До Китаю поїдуть четверо олімпійських чемпіонів. Найдосвідченіша в нашому складі біатлоністка – Валя Семеренко, найюніша фігуристка – Анастасія Шаботова

У збірній України - чотири олімпійських чемпіони / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно тиждень залишився до старту зимової Олімпіади у Пекіні. Саме час познайомитись із українськими атлетами, які виступатимуть у Китаї.

СКІЛЬКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗБІРНІЙ УКРАЇНІ

Нашу країну представлять 45 олімпійців, це на 12 людей більше, ніж на Іграх-2018.

Реклама

Вони боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

ПОПАЛИ В ІСТОРІЮ

Вперше в історії зимових Олімпіад збірна України буде представлена у жіночому бобслеї та змішаних командних змаганнях у фрістайлі (акробатика).

Реклама

НАШІ ЧЕМПІОНИ

До Пекіна поїдуть чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "золото" у Пхенчхані-2018.

/ Фото: AFP

МОЛОДІСТЬ І ДОСВІД

Наймолодшою учасницею нашої команди є фігуристка Анастасія Шаботова. 17 січня їй виповнилося 16 років!

Реклама

Цікаво, що Анастасія народилася у Москві, де й почала займатися фігурним катанням. У липні 2019 року вона змінила громадянство та переїхала до України.

А найдосвідченішою буде біатлоністка Валя Семеренко. 18 січня їй виповнилося 36!

Цікаво, що в рік, коли народилася Шаботова, Семеренко вже виступала на Олімпійських іграх у Турині-2006.

Це вже п'яті Ігри для Семеренка. 2014 року вона стала олімпійською чемпіонкою в естафеті.

СКЛАД УКРАЇНИ

Біатлон

  • Антон Дудченко – 25 років
  • Дмитро Підручний – 30
  • Артем Прима – 34
  • Артем Тищенко – 28
  • Богдан Цимбал – 24

  • Олена Білосюк – 35
  • Дарія Блашко – 26
  • Юлія Джима – 31
  • Ірина Петренко – 29
  • Валентина Семеренко – 36

Лижні гонки

  • Олексій Красовський – 27
  • Руслан Перехода – 34

  • Марина Анцибор – 34
  • Валентина Камінська – 34
  • Юлія Кроль – 23
  • Вікторія Олех – 28
  • Дар'я Рубльова – 21

Бобслей

  • Лідія Гунько – 28

Лижне двоборство

  • Дмитро Мазурчук – 23

Сноубординг

  • Аннамарі Данча – 31

Стрибки з трампліну

  • Віталій Калініченко – 28
  • Євген Марусяк – 21
  • Антон Корчук – 17

Фрістайл

  • Олександр Абраменко – 33
  • Дмитро Котовський – 20
  • Олександр Окіпнюк – 23

  • Анастасія Новосад – 28
  • Ольга Полюк – 34

Гірськолижний спорт

  • Іван Ковбаснюк – 28

  • Анастасія Шепіленко – 21

Санний спорт

  • Антон Дукач – 25
  • Андрій Лисецький – 23
  • Андрій Мандзій – 33
  • Ігор Стахів – 22

  • Олена Стецків – 27
  • Юліанна Туницька – 18

Скелетон

  • Владислав Гераскевич – 23

Фігурне катання

  • Артем Даренський – 20
  • Максим Нікітін – 27
  • Іван Шмуратко – 20

  • Софія Голіченкова – 17
  • Олександра Назарова – 25
  • Анастасія Шаботова – 16

Шорт-трек

  • Олег Гандей – 22

  • Уляна Дуброва – 19

УЧАСНИКИ ТА МЕДАЛІ

Загалом у Пекіні виступлять близько чотирьох тисяч спортсменів із 91 країни. Дебют у Гаїті та Саудівської Аравії.

Буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 видах програми.

Оргкомітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні представив дизайн медалей / Фото: Twitter