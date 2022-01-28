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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами

Любомир Луканюк
28 января, 08:27
В Китай поедут четверо олимпийских чемпионов. Самая опытная в нашем составе биатлонистка – Валя Семеренко, самая юная фигуристка – Анастасия Шаботова

В сборной Украины - четыре олимпийских чемпиона / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно неделя осталась до старта зимней Олимпиады в Пекине. Самое время познакомиться с украинскими атлетами, которые будут выступать в Китае.

СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ В СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Нашу страну представят 45 олимпийцев, это на 12 человек больше, чем на Играх-2018.

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Они будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Впервые в истории зимних Олимпиад сборная Украины будет представлена в женском бобслее и смешанных командных соревнованиях во фристайле (акробатика).

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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.

/ Фото: AFP

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

Самой юной участницей нашей команды является фигуристка Анастасия Шаботова. 17 января ей исполнилось 16 лет!

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Интересно, что Анастасия родилась в Москве, где и начала заниматься фигурным катанием. В июле 2019 года она сменила гражданство и переехала в Украину.

А самой опытной будет биатлонистка Валя Семеренко. 18 января ей исполнилось 36!

Любопытно, что в год, когда Шаботова родилась, Семеренко уже выступала на Олимпийских играх в Турине-2006.

Это уже пятые Игры для Семеренко. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

СОСТАВ УКРАИНЫ

Биатлон

  • Антон Дудченко – 25 лет
  • Дмитрий Пидручный – 30
  • Артем Прима – 34
  • Артем Тищенко – 28
  • Богдан Цимбал – 24

  • Елена Билосюк – 35
  • Дарья Блашко – 26
  • Юлия Джима – 31
  • Ирина Петренко – 29
  • Валентина Семеренко – 36

Лыжные гонки

  • Алексей Красовский – 27
  • Руслан Перехода – 34

  • Марина Анцибор – 34
  • Валентина Каминская – 34
  • Юлия Кроль – 23
  • Виктория Олех – 28
  • Дарья Рублева – 21

Бобслей

  • Лидия Гунько – 28

Лыжное двоеборье

  • Дмитрий Мазурчук – 23

Сноубординг

  • Аннамари Данча – 31

Прыжки с трамплина

  • Виталий Калиниченко – 28
  • Евгений Марусяк – 21
  • Антон Корчук – 17

Фристайл

  • Александр Абраменко – 33
  • Дмитрий Котовский – 20
  • Александр Окипнюк – 23

  • Анастасия Новосад – 28
  • Ольга Полюк – 34

Горнолыжный спорт

  • Иван Ковбаснюк – 28

  • Анастасия Шепиленко – 21

Санный спорт

  • Антон Дукач – 25
  • Андрей Лисецкий – 23
  • Андрей Мандзий – 33
  • Игорь Стахив – 22

  • Елена Стецкив – 27
  • Юлианна Туницкая – 18

Скелетон

  • Владислав Гераскевич – 23

Фигурное катание

  • Артем Даренский – 20
  • Максим Никитин – 27
  • Иван Шмуратко – 20

  • София Голиченкова – 17
  • Александра Назарова – 25
  • Анастасия Шаботова – 16

Шорт-трек

  • Олег Гандей – 22

  • Уляна Дуброва – 19

УЧАСТНИКИ И МЕДАЛИ

Всего в Пекине выступят около четырех тысяч спортсменов с 91 страны. Дебют у Гаити и Саудовской Аравии.

Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter