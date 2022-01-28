Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами

В сборной Украины - четыре олимпийских чемпиона / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно неделя осталась до старта зимней Олимпиады в Пекине. Самое время познакомиться с украинскими атлетами, которые будут выступать в Китае.

СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ В СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Нашу страну представят 45 олимпийцев, это на 12 человек больше, чем на Играх-2018.

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Они будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Впервые в истории зимних Олимпиад сборная Украины будет представлена в женском бобслее и смешанных командных соревнованиях во фристайле (акробатика).

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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.

/ Фото: AFP

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

Самой юной участницей нашей команды является фигуристка Анастасия Шаботова. 17 января ей исполнилось 16 лет!

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Интересно, что Анастасия родилась в Москве, где и начала заниматься фигурным катанием. В июле 2019 года она сменила гражданство и переехала в Украину.

А самой опытной будет биатлонистка Валя Семеренко. 18 января ей исполнилось 36!

Любопытно, что в год, когда Шаботова родилась, Семеренко уже выступала на Олимпийских играх в Турине-2006.

Это уже пятые Игры для Семеренко. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

СОСТАВ УКРАИНЫ

Биатлон

Антон Дудченко – 25 лет

Дмитрий Пидручный – 30

Артем Прима – 34

Артем Тищенко – 28

Богдан Цимбал – 24

Елена Билосюк – 35

Дарья Блашко – 26

Юлия Джима – 31

Ирина Петренко – 29

Валентина Семеренко – 36

Лыжные гонки

Алексей Красовский – 27

Руслан Перехода – 34

Марина Анцибор – 34

Валентина Каминская – 34

Юлия Кроль – 23

Виктория Олех – 28

Дарья Рублева – 21

Бобслей

Лидия Гунько – 28

Лыжное двоеборье

Дмитрий Мазурчук – 23

Сноубординг

Аннамари Данча – 31

Прыжки с трамплина

Виталий Калиниченко – 28

Евгений Марусяк – 21

Антон Корчук – 17

Фристайл

Александр Абраменко – 33

Дмитрий Котовский – 20

Александр Окипнюк – 23

Анастасия Новосад – 28

Ольга Полюк – 34

Горнолыжный спорт

Иван Ковбаснюк – 28

Анастасия Шепиленко – 21

Санный спорт

Антон Дукач – 25

Андрей Лисецкий – 23

Андрей Мандзий – 33

Игорь Стахив – 22

Елена Стецкив – 27

Юлианна Туницкая – 18

Скелетон

Владислав Гераскевич – 23

Фигурное катание

Артем Даренский – 20

Максим Никитин – 27

Иван Шмуратко – 20

София Голиченкова – 17

Александра Назарова – 25

Анастасия Шаботова – 16

Шорт-трек

Олег Гандей – 22

Уляна Дуброва – 19

УЧАСТНИКИ И МЕДАЛИ

Всего в Пекине выступят около четырех тысяч спортсменов с 91 страны. Дебют у Гаити и Саудовской Аравии.

Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах программы.