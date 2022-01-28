Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами

В сборной Украины - четыре олимпийских чемпиона / Фото: Коллаж: Сегодня
Ровно неделя осталась до старта зимней Олимпиады в Пекине. Самое время познакомиться с украинскими атлетами, которые будут выступать в Китае.
СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ В СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Нашу страну представят 45 олимпийцев, это на 12 человек больше, чем на Играх-2018.
Они будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ
Впервые в истории зимних Олимпиад сборная Украины будет представлена в женском бобслее и смешанных командных соревнованиях во фристайле (акробатика).
НАШИ ЧЕМПИОНЫ
В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.
МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ
Самой юной участницей нашей команды является фигуристка Анастасия Шаботова. 17 января ей исполнилось 16 лет!
Интересно, что Анастасия родилась в Москве, где и начала заниматься фигурным катанием. В июле 2019 года она сменила гражданство и переехала в Украину.
А самой опытной будет биатлонистка Валя Семеренко. 18 января ей исполнилось 36!
Любопытно, что в год, когда Шаботова родилась, Семеренко уже выступала на Олимпийских играх в Турине-2006.
Это уже пятые Игры для Семеренко. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете.
СОСТАВ УКРАИНЫ
Биатлон
- Антон Дудченко – 25 лет
- Дмитрий Пидручный – 30
- Артем Прима – 34
- Артем Тищенко – 28
- Богдан Цимбал – 24
- Елена Билосюк – 35
- Дарья Блашко – 26
- Юлия Джима – 31
- Ирина Петренко – 29
- Валентина Семеренко – 36
Лыжные гонки
- Алексей Красовский – 27
- Руслан Перехода – 34
- Марина Анцибор – 34
- Валентина Каминская – 34
- Юлия Кроль – 23
- Виктория Олех – 28
- Дарья Рублева – 21
Бобслей
- Лидия Гунько – 28
Лыжное двоеборье
- Дмитрий Мазурчук – 23
Сноубординг
- Аннамари Данча – 31
Прыжки с трамплина
- Виталий Калиниченко – 28
- Евгений Марусяк – 21
- Антон Корчук – 17
Фристайл
- Александр Абраменко – 33
- Дмитрий Котовский – 20
- Александр Окипнюк – 23
- Анастасия Новосад – 28
- Ольга Полюк – 34
Горнолыжный спорт
- Иван Ковбаснюк – 28
- Анастасия Шепиленко – 21
Санный спорт
- Антон Дукач – 25
- Андрей Лисецкий – 23
- Андрей Мандзий – 33
- Игорь Стахив – 22
- Елена Стецкив – 27
- Юлианна Туницкая – 18
Скелетон
- Владислав Гераскевич – 23
Фигурное катание
- Артем Даренский – 20
- Максим Никитин – 27
- Иван Шмуратко – 20
- София Голиченкова – 17
- Александра Назарова – 25
- Анастасия Шаботова – 16
Шорт-трек
- Олег Гандей – 22
- Уляна Дуброва – 19
УЧАСТНИКИ И МЕДАЛИ
Всего в Пекине выступят около четырех тысяч спортсменов с 91 страны. Дебют у Гаити и Саудовской Аравии.
Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах программы.