Україна зіграє в Німеччині! Відомий перший суперник збірної Петракова

Україна зіграє перший контрольний матч 11 травня в Німеччині / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України з футболу проведе перший контрольний поєдинок 11 травня у Німеччині проти Борусії Менхенгладбах. Час поєдинку буде оголошено додатково. Українська асоціація футболу домовилася з керівництвом німецького клубу про матч на їхньому стадіоні, який розрахований на 54 тисячі уболівальників.

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Приємна новина є для українських фанатів. Вхід на стадіон "Борусія Парк" для наших співвітчизників буде абсолютно безкоштовним.

Збірна України зіграє пізніше плей-оф / Фото: Reuters

Сьогодні збірній Україні виповнилося 30 років . Саме цього дня національна команда провела свій перший поєдинок. Символічно, що у такий день підопічні Олександра Петракова дізналися першого спаринг-партнера у рамках підготовки до офіційних матчів у плей-офф до ЧС-2022 та Лізі націй.

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Збірна України / Фото: УАФ

Тренувальний збір футболістів має розпочатися 1 травня, гравці Шахтаря та Динамо приєднаються до партнерів після матчів своїх команд у рамках благодійного туру. Після чого розпочнеться цілеспрямована підготовка у Словенії до поєдинку із Шотландією, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, що свої товариські поєдинки у травні збірна України проводитиме у ексклюзивної нової форми .