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Верес 4
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Динамо --
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Шахтар --
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Україна зібрала повний комплект медалей! Неймовірний ранок понеділка на Паралімпіаді

Любомир Луканюк
30 серпня, 08:27
Відразу чотири медалі завоювали українські паралімпійці вранці 30 серпня, це дозволило нашій збірній залишитися на п'ятому місці в таблиці медалей

Марина Литовченко виграла золото Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Сьогодні вранці ми знову радіємо за наших паралімпійців, які продовжують свій просто неймовірний виступ на Іграх в Токіо.

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Поки в Україні була глибока ніч, наші спортсмени вже встигли виграти чотири медалі!

Чемпіонкою Паралімпіади стала Марина Литовченко в настільному тенісі.

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Срібні медалі виграли Андрій Дорошенко (стрільба) і Віктор Дідух (настільний теніс).

Бронзу завоювала Ірина Щетнікова в стрільбі.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпіади-2020 в Токіо

Отже, збірна України на Паралімпійських іграх завоювала вже 47 нагород – 11 золотих, 24 срібних і 12 бронзових. У загальнокомандному заліку наша збірна посідає п'яте місце.

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